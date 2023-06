La promozione di Giovanni Manna di cui ha parlato l'ad Maurizio Scanavino ha posto alcune domande sul futuro di Cristiano Giuntoli alla Juve. Nessun ripensamento, nessun cambiamento; il clubha scelto l'ex Carpi come uomo al centro dell'area sportiva per il futuro. Si attende solo che il dirigente trovi un accordo per liberarsi dal Napoli ma la scelta è ormai stata presa, solo questione di capire quando avverrà il passaggio.