C'è incertezza sul futuro di Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli il cui contratto scadrà tra un anno. Come riporta il Corriere dello Sport, sullo spagnolo c'è il forte pressing del Real Madrid e di Carlo Ancelotti, che lo ha già allenato nell'esperienza napoletana. Se il club e Fabian non troveranno l'intesa per prolungare il contratto, si apriranno le porte per una cessione.