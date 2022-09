Juanha il contratto con la Juventus in scadenza a giugno 2023 e da quanto riporta il Corriere dello Sport, i bianconeri non sarebbero intenzionati a rinnovare il colombiano.Il sostituto? Da contratto, Angel Di Maria e Juan Cuadrado potrebbero lasciare Torino a parametro zero il prossimo anno, procurando un vuoto nella rosa bianconera. Come riporta Fichajes.com, un profilo gradato alla dirigenza è Nico Williams, talento classe 2002 dell'Athletic Bilbao. L'esterno spagnolo ha segnato due gol e fornito altrettanti assist fin qui ma ha una clausola rescissoria di 50 milioni di euro.