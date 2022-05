Sembrava quasi certo che il futuro di Federico Bernardeschi non fosse alla Juventus. Il contratto dell'esterno di Carrara è in scadenza al termine della stagione. Tuttavia dopo l'ultimo incontro tra il suo agente Federico Pastorello e la società bianconera la volontà del giocatore sarebbe quella di rimanere con la Vecchia Signora. Come riferisce Tuttosport si sarebbero visti degli spiragli per far restare Bernardeschi ancora alla Juventus.