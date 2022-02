Secondo quanto riferito da Tuttosport Andrea Belotti, capitano del Torino in scadenza di contratto, avrebbe due ipotesi per il suo futuro: il Milan, pista tiepida, e l'Atalanta. Non c'è al momento alcuna trattativa tra Belotti e la Juventus, con il Gallo che a lungo ha interessato proprio i bianconeri, alla ricerca di un centravanti d'area che potesse spostare gli equilibri. Con l'arrivo di Vlahovic e la possibile conferma di Morata, a questo punto non ci sarebbe spazio per Belotti.