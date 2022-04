Sembrava che il centrocampista brasiliano Arthur fosse in uscita dalla Juventus. Tuttavia stando a quanto riporta Eurosport la Juventus non sarebbe intenzionata a cederlo in quanto rischierebbe di fare una minusvalenza, che non sarebbe per nulla gradita al club. A questo punto il giocatore potrebbe restare oppure andare in prestito per una stagione.