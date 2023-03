La giornata di oggi era una data cerchiata in rosso da molto tempo in casa Juve. Questa mattina si è infatti tenuta l'udienza preliminare dell'inchiesta Prisma sui bilanci del club dal 2019 al 2021.Il Gup ha ammesso la richiesta di citazione della Juventus e dell'ex società di revisione Enrnest&Young per responsabilità civile dopo la richiesta dei piccoli azionisti e della Consob. Il 10 maggio verrà verificata la regolare costituzione delle parti. Nel calendario bianconero, in merito alle vicende extra campo quindi si aggiunge una nuova data. Ripercorriamo le tappe che coinvolgeranno la Juve sul fronte giudiziario.I PROSSIMI DUE PASSI - In questi giorni, si attende la decisione del Consiglio di Stato che dovrà stabilire se lo scambio di email tra la Procura e la Covisoc nel marzo/aprile del 2021 (nota 10940) potrà essere utilizzato nel processo. Sempre a breve, scadrà la proroga dei 20 giorni chiesta dal procuratore Giuseppe Chiné per ultimare le indagini riguardo la manovra stipendi e gli accordi tra il club e i giocatori. Dalla fase istruttoria si passerà quindi ai deferimenti o all'archiviazione.La data più attesa - sicuramente dai tifosi - quella del 19 aprile, in cui il Collegio di Garanzia del Coni dovrà decidere se confermare la penalizzazione dei 15 punti o annullarla. In questo ultimo caso, potrebbe esserci l'annullamento senza rinvio o con rinvio; vale a dire senza possibilità di una nuova sentenza da parte della Corte federale d'Appello o viceversa.10 MAGGIO - La nuova tappa è appunto quella del 10 Maggio, in cui si terrà nuovamente l'udienza preliminare dell'inchiesta Prisma e sarà deciso se lo svolgimento del processo rimarrà a Torino o sarà spostato a Milano (in subordine Roma) come richiesto dalla Juve.Infine, c'è la UEFA e le possibili conseguenze dell'indagine avviata il primo dicembre da Nyon ij merito a eventuali 'violazioni delle norme su licenze per club e Fair Play Finanziario'. In questo caso però non ci sono date stabilite. Si attenderà la conclusione della giustizia sportiva italiana.