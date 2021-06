In questa stagione Arthur è sembrato l'unico centrocampista, tra quelli a disposizione di Andrea Pirlo, ad avere le giuste caratteristiche per agire da regista. E infatti, tante difficoltà nella manovra della Juventus sono derivate dalla mancanza di continuità fisica e atletica del brasiliano, che hanno costretto Pirlo a impiegare in quel ruolo Bentancur o Rabiot, non propriamente dei playmaker. Eppure, secondo la Gazzetta dello Sport, Massimiliano Allegri non vede Arthur come regista. Quale futuro per lui? Cederlo sarebbe difficile, dato il rischio minusvalenza. Magari un impiego da mezzala può essere la soluzione.