Da Calciopoli in poi, dunque poco meno di vent'anni, l'Inter ha vissuto due ere importanti, praticamente d'oro. La prima è stata costruita sulle macerie dello scandalo del 2006, con l'eredità e il mercato, la gestionee successivamente, fino al triplete. La seconda è partita da Spalletti ed è stata sublimata con lo scudetto targato Antonio Conte, fino alle annate di Simone Inzaghi. Sì, siamo in piena era nerazzurra, almeno sulla carta. E come dal 2006 al 2010, quest'era combacia esattamente con l'assenza dellaAllegri, nel tentativo comunque di rientrare, può solo fare una candida ammissione: al momento, per giocatori e progetto, sono loro i primi della classe. Ecco: e com'è andata quando l'Inter è stata favorita, nettamente o meno, sui bianconeri? Semplice: le squadre si sono ugualmente divise la posta. Non come nella golden era bianconera.