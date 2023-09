Dusan Vlahovic ha iniziato spingendo al massimo, ma non è sazio, anzi. Il serbo punta al tris: segnare in tutte le prime 3 gare della stagione in A e dopo Udinese e Bologna vuole punire l’Empoli, guidando la Juve a una nuova vittoria. Lì dove, l'ultima volta, i bianconeri vissero una serata molto amara: sconfitti dopo la penalizzazione e fuori dalla Champions League. Ma ora tutto può essere diverso: il mercato è finito e Dusan non ha più incertezze legate al suo futuro, la pubalgia ha smesso di tormentarlo e nell'aria si respira ottimismo. E un futuro nuovo.- Vlahovic ha scelto Torino a tutti i costi, anche per quella vecchia promessa fatta alla Juve: scendere all'inferno con lei se servisse per riportarla dove merita. Il primo obiettivo è la Champions League: vuole giocarla e punta a tornarci il prima possibile. Dusan ha voluto fortemente la Juve, che lo ha accolto come un top player, anche dal punto di vista dell'ingaggio, ora non così semplice da sostenere in tempi di spending review. Così, come riporta la Gazzetta,