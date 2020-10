7









"Comunque Coman se continua così, supererà Dani Alves per trofei personali vinti. Fu un errore grottesco cederlo a titolo definitivo, che poi in quella Juve, Coman poteva dire la sua". Iniziamo così, dal pensiero di Enzo, che sintetizza grosso modo le reazioni social dei tifosi juventini alla notizia dell'ennesima, grande, incredibile prestazione dell'ex bianconero Coman. Dopo aver regalato la Champions League al suo Bayern, il francese è ripartito già alla grandissima: due gol e un assist per Goretzka, con i bavaresi che hanno nuovamente dato prova del loro strapotere. Per qualcuno è addirittura come Henry: "Errore spaventoso...". Leggi tutti commenti: sono nella nostra gallery qui in basso.