Il Torino di Cairo non sa vincere con la Juventus. A raccontarlo è Repubblica, secondo cui "quello che più ferisce la tifoseria è il bilancio limitato agli anni della presidenza Cairo, cominciata nel 2005: in questi tre lustri, il Torino è tornato a livelli dignitosi di rendimento in serie A eppure è la squadra che ha ottenuto meno punti contro la Juventus (una media di 0,27 a gara con una vittoria e tre pareggi in 22 incontri) tra quelle che l'hanno sfidata almeno venti volte".