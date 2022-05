Come racconta Tuttosport, per la Juve gennaio è già stato importante, visto che il congedo da Dejan Kulusevski e Rodrigo Bentancur ha permesso di organizzare l’arrivo di Dusan Vlahovic e Denis Zakaria. Altrettanto importanti sono stati i mesi successivi, in cui ha preso corpo la strategia bianconera. Prima è stato annunciato il mancato rinnovo di Paulo Dybala (15 milioni lordi di ingaggio), quindi ha fatto seguito quello di Federico Bernardeschi (8 lordi). In mezzo il rinnovo al ribasso di Mattia Perin e l’addio di Giorgio Chiellini (6 lordi).