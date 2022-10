Come racconta il Corriere dello Sport, la traiettoria diè cambiata completamente. Da indesiderato a punto fermo, il passo è stato brevissimo. E i fischi si sono trasformati in applausi, convinti, come non si vedeva da tempo. Adrien è sempre più un fedelissimo di Max, che non vi rinuncia mai quando è a disposizione: 6 presenze e tutte da titolare in stagione.