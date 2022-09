Come racconta il Corriere dello Sport, oggi a Monza l’imperativo sono i tre punti. Max Allegri non sarà in panchina per squalifica; tocca al, capace di due vittorie su due partite la scorsa stagione al timone della Juve. Max ritiene che sia tutta una questione di prospettive. "Se avessimo vinto con il Benfica, che cosa si sarebbe detto? Io avrei detto che la prestazione sarebbe stata da migliorare. Ci mancano i risultati, certo. In campionato siamo in ritardo di quattro punti, è vero, ma ci sono cose che vanno oltre il campo. Se ci avessero dato il nostro (il gol di Milik con la Salernitana, ndc), saremmo in una posizione diversa...".