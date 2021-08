Il ghiaccio è stato rotto, ora dovrebbe andare tutto in crescendo tra la Juventus e l'entourage di Paulo Dybala. Stamattina alla Continassa si sono incontratiper il club bianconero, ein rappresentanza della Joya.L'incontro non ha definito i dettagli dell'accordo, ma ha posto le basi per raggiungerlo a breve, questo accordo. Quella di oggi è stata infatti una presentazione reciproca per conoscersi:Il tutto in un clima disteso e ottimista.Il prossimo iter saràstavolta per parlare concretamente di cifre e dettagli del contratto.