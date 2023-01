Come racconta Gazzetta, non è stata una giornata come un'altra in casa Juve. Alle 14.30, come anticipato da Allegri in conferenza, c'è stato l'incontro tra la squadra epiù, rispettivamente neo presidente e amministratore delegato del club. "Ci difenderemo in tutte le sedi opportune, con rigore ma senza arroganza", aveva detto Ferrero quattro giorni fa, in occasione del suo insediamento, e più o meno gli stessi concetti sono stati ripetuti a squadra e staff, riuniti prima dell’allenamento del pomeriggio, con l’aggiunta di un concetto chiave, quello di ingiustizia, da combattere con la compattezza."Tutti hanno ascoltato Ferrero in religioso silenzio, con Leonardo Bonucci in prima fila. Il capitano era stato il primo a dare la scossa via social: 'Noi con voi. Oggi è ancora più importante essere squadra. Avanti sulla nostra strada'", racconta il quotidiano. Che aggiunge le reazioni della Juventus: avvilita e spaesata, ora aggrappata al proprio carattere. Non sarà più una sfida dal sapore di Champions, ma la partita con l’Atalanta andrà approcciata ancora con più smania di vincere. E’ quello che chiede la proprietà alla squadra, perché Ferrero e Scanavino danno voce ai pensieri di Elkann.