Da Juventus.com, il comunicato sull'allenamento di oggi: "Si entra nel vivo con la preparazione al ritorno in campo nel giorno dell’Epifania. Passata anche la festività di Capodanno in cui i bianconeri hanno usufruito di un giorno di pausa, la squadra si è gettata a capofitto sul lavoro in vista di Juve-Cagliari, in programma lunedì alle 15 all’Allianz Stadium. Attivazione e attività fisica e atletica, lavoro con la palla e conclusioni, tattica e partitella: questo il menu del gruppo, che domani tornerà al lavoro al pomeriggio".