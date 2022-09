Come racconta il Corriere dello Sport, ieri è stato il momento anche per le prime parole di Leandro. Arrivato mercoledì e presentatosi ai tifosi dell'Allianz Stadium già durante la partita con lo Spezia, l'argentino ha spiegato come volesse solo ed esclusivamente la Juve: "Era da tanto che volevo venire. Ho scelto la Juve perché è la squadra dei sogni, in questi anni c'era già stata la possibilità ma questa volta non volevo lasciarmela scappare e ho detto o la Juve o niente", ha dichiarato a Juventus Tv.