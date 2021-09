La Juventus pensa al mercato del futuro. E l'obiettivo numero uno è Dusan: come scrive Tuttosport, infatti, i bianconeri non mollano l'attaccante della Fiorentina, che con rinnovo o meno resta la prima scelta per l'attacco del futuro della Vecchia Signora. Un classe 2000 pronto a prendersi tutto per la seconda stagione di fila in Serie A, prima del grande salto.