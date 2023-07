La Juventus ha annunciato l'arrivo di Cristianocome nuovo direttore sportivo con l'obiettivo di costruire una squadra vincente per il futuro. Giuntoli è noto per le sue abilità nel mercato, cercando di fare affari intelligenti e redditizi. Questo modello ha portato successo al Napoli, rendendolo una squadra competitiva e finanziariamente sostenibile.In linea con questa visione, la Juventus ha manifestato un grande interesse per Bence, talentuoso giocatore dell'Hertha Berlino. Bence è il figlio di Pal, attuale allenatore dell'Hertha, e fratello di Palko e Martin, entrambi calciatori. Anche se è il più giovane della famiglia di origini ungheresi, è cresciuto in Germania. Inizialmente un attaccante, si è trasformato in un trequartista creativo con la libertà di giocare anche come centrocampista centrale. La sua abilità nel controllo di palla e nell'assistenza ai compagni è il suo punto di forza. Nell'ultima stagione, Bence ha segnato 10 gol e fornito 19 assist in 40 partite tra competizioni nazionali e tornei giovanili con l'Hertha. Inoltre, ha fatto parte della squadra tedesca Under 17 che ha vinto il Campionato Europeo, segnando il rigore decisivo nella finale contro la Francia.