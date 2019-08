La Juventus guarda al futuro, ma anche al presente. La possibilità di avere la seconda squadra U23 offre ai bianconeri di mettere le mani su tanti potenziali talenti, senza la pressione di trovargli subito un posto in prima squadra. Così, con questi presupposti, dal Novara ​è in arrivo il diciottenne Matteo Stoppa, attaccante che si aggiungerà alla rosa di Serie C guidata da Fabio Pecchia.