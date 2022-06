La Juve è sempre al lavoro per garantire ad Allegri una rosa completa in ongi reparto in vista della prossima stagione, con la speranza che i bianconeri possano tornare a vincere sin da subito. Non sono solo trattative legate al campo però a tenere banco, ma anche quelle che riguardano lo staff dell'allenatore livornese. Stando a quanto riportato da Goal.com infatti, la Vecchia Signora starebbe pensando all'ex difensore del Sassuolo Paolo Biondo, come volto da inserire tra i collaboratori dell'ex allenatore del Milan che, potrebbero ritrovarsi dopo i loro trascorsi a Cagliari.