Alla fine, ha scelto la, difensore centrale classe 2003 e ormai ex capitano dell'Under 18 del Milan, per La Gazzetta dello Sport è a un passo dal vestire la maglia bianconera. Il giocatore, origini piemontesi e in particolare novaresi, è stato adocchiato dagli scout juventini che l'hanno convinto per progetto e ambizioni future. Citi si libera a zero, poiché in scadenza di contratto: risolti gli ultimi dettagli, inizierà una nuova tappa della giovanissima carriera.Alto, forte e anche con una discreta tecnica, comunque da affinare. Il bigliettino da visita parla di un centrale bravo in marcatura e dalle lunghe leve, che gli permettono di essere veloce e di chiudere con prontezza. I colpi di testa sono pane quotidiano, sul destro si potrà lavorare, specialmente nelle uscite palla al piede. Dopo l'esperienza al Milan, è vicinissima quella con la Juventus: sono rose e stanno per fiorire.