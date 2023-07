Come raccontato QUI , la Juventus è vicina a chiudere perdel Valencia.Difensore centrale classe 2003, l’uruguaiano ha giocato da protagonista, e vinto, il Mondiale Under 20. Piede mancino, offre sicurezze in difesa ma è anche molto abile nella prima costruzione del gioco. Su di lui, oltre alla Juventus che ha accelerato con un blitz, c’erano ancheNella passata stagione, Facundo Gonzalez si é messo in mostra nella seconda squadra del Valencia, diventandone uno dei titolari in difesa. A colpire la fisicità, 1,93, la capacità nel gioco aereo ma anche l'intelligenza tattica nel sapersi posizionare sempre nel posto giusto e l'abilità nel disegnare traiettorie di gioco per costruire con il suo piede mancino.