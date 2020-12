1









Un attaccante arriverà. Serve una qaurta punta, da alternare al grande trio, per farlo rifiatare e per limare le problematiche legate a infortuni, squalifiche e così via. E la Juve cerca la migliore delle opzioni possibili dal punto di vista tecnico, economico e gestionale, perché poi il vero obiettivo è un altro, il centrocampo. Per questo sono sono in rialzo le quotazioni di Fernando Llorente, ma serve che il Napoli lo liberi gratis, come aveva già garantito la scorsa settimana alla Sampdoria. La sua cessione, però, potrebbe slittare a fine mese, dopo la Supercoppa del 20 gennaio contro la Juventus. Llorente è apprezzato per professionalità e tecnica, conosce perfettamente la Juventus ed è stimato da tutti. In più non minerebbe gli attuali equilibri, consapevole del ruolo. Ma la Juve si tutela e pensa ad altri nomi: c'è sempre Arek Milik, altro attaccante in scadenza nel 2021 con il Napoli, e c'è il giovane Edouard del Celtic, che costa tanto. E, scrive Tuttosport, alla Continassa non si scartano a priori altre due piste: il prestito del 32enne Leonardo Pavoletti dal Cagliari (c’è anche la Fiorentina) e quello del 29enne Simone Zaza dal Torino (c’è anche l’Inter).