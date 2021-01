Sami Khedira fuori rosa alla Juventus. Una frase che ormai diamo per assodato. Ma le pieghe e i dettagli, anche terminologici, a volte fanno la differenza, e il Corriere Torino oggi in edicola fa notare quanto segue: "Il tedesco non è mai stato fuori rosa, bensì fuori dalle convocazioni e dalla lista Champions. Il fatto che continui a lavorare con la squadra rende la sua situazione diversa da quella vissuta l’anno scorso da Mario Mandzukic, escluso dalla rosa e dagli allenamenti finché a gennaio non emigrò all’Al Duhail."