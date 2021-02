Secondo Cadena Ser, Sergio Aguero, accostato alla Juventus in queste settimane come possibile colpo a zero, avrebbe scelto a sorpresa il Barcellona come prossima destinazione per la prossima stagione. Questo a patto che il futuro di Lionel Messi lo consenta, non scombinando i piani di mezza Europa: la Pulce, infatti, è in scadenza con il Barça, il Manchester City spinge per averlo (facendo partire proprio Aguero) e anche il PSG ci sta provando, persino pubblicamente. Un colpo che può spostare moltissimo, cambiando anche il futuro degli altri attaccanti.