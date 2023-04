A novembre la Juve ospitava l'Inter con tante assenze, incognite e con il ricordo delle sconfitte dolorose nella stagione precedente. Pochi mesi dopo, tutto si è ribaltato. I bianconeri affrontano il derby d'Italia di nuovo da favoriti, almeno per la gara di andata. Conseguenza di momenti completamente opposti). A Torino invece si respira un clima positivo, almeno per quanto riguarda il calcio giocato.Quando si sono incontrati a novembre, la Juve era appena uscita dalla Champions League mentre l'Inter festeggiava il passaggio agli ottavi. Nonostante le tre vittorie consecutive in campionato, il futuro di Allegri era in bilico. Adesso a traballare, per essere cauti, è la panchina di Inzaghi, consapevole di non poter permettersi ulteriori passi falsi. "Sarà il colpo di grazia per i nerazzurri?" Allegri ha risposto di no in conferenza stampa, ma il dubbio che possa esserlo rimane.I 9 punti di differenza sul campo, che l'allenatore della Juve ha rimarcato dopo il match con il Verona, sono frutto soprattutto dei due scontri diretti, vinti entrambi dai bianconeri. L'ultimo, poche settimane fa, a San Siro, in una partita in cui a differenza dell'andata, la Juve è riuscita a controllare e gestire dal primo all'ultimo minuto, soffrendo poco e sprecando tante occasioni per il raddoppio. 180 minuti che hanno ribaltato il fattore psicologico della sfida e "vendicato" le sconfitte dell'anno scorso. La Juve che scenderà in campo questa sera, partirà dopo tempo, da favorita, o almeno, si sentirà tale.