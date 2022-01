La Juve pesca un giovane dalla Serie D. I bianconeri hanno raggiunto l'accordo per un ragazzo che sta bruciando le tappe: si tratta di Brando Moruzzi, che in stagione ha già collezionato 16 presenze e un gol nella Sangiovannese. Terzino sinistro, classe 2004, nella giornata odierna effettuerà le visite di rito al J Medical. Poi tornerà in Toscana per completare la stagione e tornare in estate. Lo riporta Tuttosport.