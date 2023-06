Sì, perché la Juventus ha messo gli occhi su Georges. Nome che ai più non dice nulla, eppure è uno di quei giocatori che nell'ultimo anno hanno fatto registrare numeri incredibili e attratto grandi attenzioni. Scoperto grazie allo scouting ha ancora un prezzo contenuto, considerando anche la provenienza (Ligue 2), ma è ritenuto uno dei talenti in esplosione del calcio georgiano e non. Da Kvara lo separano pochi mesi (febbraio 2001 il talento del Napoli, ottobre 2000 l'attaccante), ma i due condividono la voglia di impressionare e diventare presto due dei nuovi volti del calcio europeo.Attaccante centrale, può giocare in realtà su tutto il fronte offensivo e ha doti da grande realizzatore, come raccontano i suoi numeri: 40 partite in stagione, 24 gol e 9 assist tra Ligue 2 e Coppa di Francia vestendo la maglia del Metz, a cui aggiungere una rete in Nazionale, segnata a marzo contro la Norvegia di Haaland. Nato a Lione, il franco-georgiano ha un contratto fino al 2026 ma dopo una vita al Metz, e una promozione in Ligue 1 ottenuta proprio grazie ai suoi gol, ora è pronto al salto. E' un 9 atipico, considerando la statura (175cm), ma è molto rapido ed esplosivo, oltre che tecnico con entrambi i piedi. C'è chi in lui ha rivisto Lautaro Martinez, anche se il suo allenatore l'ha di recente paragonato a Lacazette, con lui e con Benzema condivide le giovanili nel Lione. Anche se i suoi idoli sono due ex Juve: Cristiano Ronaldo e Zlatan Ibrahimovic.La Juve lo ha messo nel mirino e lo tiene principalmente come alternativa ad Arek Milik. L'idea, infatti, è nata un po' a sorpresa, ma è stata confermata nel summit mercato tra Allegri e Manna: sembra essere l'alternativa giusta sia al polacco, sia in caso di lunghi problemi fisici per Vlahovic. La concorrenza c'è - anche il Milan prima della rivoluzione dirigenziale era sul giocatore - ma ad oggi non spaventa troppo. E con il calcio georgiano in una nuova fase di vita ed esplosione, anche la Juve va a caccia del suo Kvara.