L'Italia ha perso in semifinale, ma non è tutto da buttare. Uno a zero contro l'Ucraina, in una gara che lascia brutti strascichi, visto che agli azzurrini è stato annullato ingiustamente con il Var un gol bellissimo di Scamacca, al 92'. Una decisione che ha eliminato la nostra Nazionale dal Mondiale U20 (si giocherà la finale 3-4 posto) e ha scatenato i giocatori: tra gli animi più caldi c'era Davide Frattesi, stella del Mondiale azzurro. Due anni fa la Roma lo ha ceduto al Sassuolo per 5 milioni, mantenendo però una recompra da esercitare per 12. In mezzo potrebbe inserirsi la Juve, ammaliata dai suoi movimenti.