Come riporta AS, la Juventus si sta muovendo su diversi attaccanti per giugno e tra questi c'è Rodrigo. Il centravanti del Valenciia ha una clausola rescissoria da 120 milioni di euro, ma è desideroso di cambiare aria e sogna un top club. Un giocatore gradito anche a Cristiano Ronaldo, per cui servirà però un'offerta importante.