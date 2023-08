. Il club bianconero ha messo gli occhi sul terzino olandese del PSV Eindhoven e ora fa sul serio. Classe 2004, gioca come laterale a destra ed è sicuramente uno dei prospetti più interessanti del calcio olandese. Secondo Fabrizio Romano, la Juve chiuderà per 3 milioni di euro, nonostante la scadenza del suo contratto fissata a giugno 2025.- Tutta la trafila nelle giovanili del PSV, bruciando anche qualche tappa, ha sempre sognato di fare il calciatore e con il suo carisma è già uno da fascia al braccio. Lo era nell'U16 Nazionale e lo è anche nell'U18: capitano proprio come il suo idolo, Virgil van Dijk (anche lui nato a Breda), lo è del Liverpool. Personalità e qualità, insomma, e ora l'occasione per il salto nel calcio italiano, con la maglia della Juve. Andrà in Next Gen per poter anche testato con vista sulla Prima Squadra di Max Allegri.