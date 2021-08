La Juventus, come prevedibile, ora che ha alleggerito la propria situazione finanziaria con la cessione di Cristiano Ronaldo, si sta scatenando per gli ultimi giorni di mercato. E lo sta facendo nel segno di un procuratore in particolare: Mino Raiola. Dopo il ritorno di Moise Kean per cui manca solo l'ufficialità, infatti, ora è vicino un colpo decisamente a sorpresa: l'olandese di origine marocchina, classe 2002, ​Mohamed Ihattaren.

QUANTO E QUANDO - La Juve è pronta tra oggi e domani a pagare 5-6 milioni di euro al PSV Eindhoven, club in cui Ihattaren è in scadenza e fuori dal progetto tecnico. Dopodiché però, il club bianconero lo girerà in prestito alla Sampdoria. La ruota del calciomercato gira velocissima!

