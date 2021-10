potrebbe trasferirsi alla Juventus? Secondo Diario Gol, il difensore è in rotta col Barcellona, che potrebbe persino esercitare una rescissione di contratto unilaterale e liberare il francese classe '93. E a quel punto potrebbero cogliere l'opportunità a parametro zero sia la Juve che il Milan, sempre in cerca di buoni difensori centrali per tenere ricca la batteria della retroguardia. Umtiti è al Barça dal 2016 dopo essere cresciuto nel Lione. Al momento la rosa bianconera conta in difesa Bonucci, Chiellini, De Ligt e Rugani.