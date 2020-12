1









Obiettivo: rinforzare il centrocampo. L'idea della Juventus è chiara: da qui alla prossima estate c'è l'intenzione di proseguire con la rifondazione in mediana, salutando Khedira e non solo (probabilmente) per inserire nuovi Arthur e McKennie, due che hanno dato nuova carica al centrocampo. Da gennaio all'estate: nell'anno solare 2021 si farà un investimento. ATTENZIONE A LOCATELLI - Nella lista bianconera, scrive calciomercato.com, certamente in cima c'è Paul Pogba come preferito in assoluto ma tutto dipenderà dal prezzo fissato dallo United e dalla flessibilità sul fronte scambi da parte degli inglesi dopo l'annuncio di Raiola sull'intenzione di cambiare aria. La Juve studierà l'affare Pogba e continua a considerare un predestinato Nicolò Zaniolo, intoccabile per la Roma che lo aspetta dopo l'infortunio e punta a tenerlo con sé anche per la prossima stagione. Di certo, Zaniolo oggi è un affare più difficile rispetto a Pogba. Ma non va mai dimenticato il nome di Manuel Locatelli con un ruolo diverso e un costo diverso, non in alternativa ma come pista parallela: la Juve lo voleva già nella scorsa estate, il nome rimane valido col Sassuolo che non ama cedere i big a gennaio ma in estate attenzione agli sviluppi. Perché Locatelli piace tanto a Paratici come a Pirlo.