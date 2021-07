La Juventus pesca in Belgio, come già fatto recentemente per rinforzare le proprie formazioni giovanili. Il club bianconero, riportano infatti colleghi belgi, sta ultimando l'ingaggio diL'anno scorso dall'Anderlecht era arrivato Samuel Mbangula, ala sinistra che quest'anno ha giocato nella Primavera della Juve. La squadra Under 19 bianconera quest'anno è stata eliminata nei playoff di campionato, e continua chiaramente a rinforzarsi per migliorarsi e puntare alla vittoria.