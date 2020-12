Il mercato negli USA sta portando bene alla, rivelazione in questa prima parte di stagione, non è stato un vero e proprio acquisto in terra americana, ma l’aver proposto con successo il primo statunitense nella storia del club sta portando in club a battere il terreno per alcuni suoi connazionali. In cima alla lista dei desideri c’è QUI il punto sulla trattativa), ma come riporta Tuttosport, le alternative non mancano: le piste portano adei Los Angeles Galaxy,, classe 2003 dei New York Red Bulls edei Dallas.