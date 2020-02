L’ex difensore, tra le altre, di Inter e Milan Fulvio Collovati, ha rilasciato un’intervista a Passioneinter.com dicendo la sua su chi la spunterà in ottica scudetto, analizzando i prossimi impegni delle squadre al vertice: “Sono sincero, non me la sento di fare pronostici. Il futuro dell’Inter dipenderà dai risultati del prossimo mese, alla pari di Lazio e Juventus. Gli scontri diretti saranno cruciali per la lotta allo scudetto. Dopo queste partite, inizierà ad essere più chiaro da quale parte penderà lo scudetto, ma ora è ancora presto”.