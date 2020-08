Come racconta Calciomercato.com, Paratici sta continuando a negoziare con gli agenti di Gonzalo Higuain e Sami Khedira cui la Juventus proporrà una buonuscita per interrompere subito i rispettivi contratti. La Juve ha comunicato ad entrambi che sono fuori dal progetto, non vuole più considerarli in squadra ma le proposte economiche per salutarsi in anticipo saranno diverse una dall'altra, in quanto il Pipita ha comunque giocato spesso in stagione mentre Khedira è stato quasi sempre fuori per infortunio.