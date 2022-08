Secondo quanto raccolto da Sky Sport, c'è stato un colloquio a fine partita tra la dirigenza dellae Massimiliano. Il tecnico bianconero, insieme a Federicoe Pavel, ha analizzato non solo l'andamento dell'ultima partita (4-0 per l'Atletico), ma avrebbe fatto anche il punto sul mercato in entrata e in uscita che caratterizzerà i prossimi giorni.Già domani potrebbero arrivare buone notizie sul fronte Kostic, mentre si attendono novità per quanto riguarda la cessione di Arthur al Valencia: sbloccherebbe l'arrivo di un regista, magari proprio qeul Leandro Paredes che ha individuato Allegri. E che sarebbe utilissimo.