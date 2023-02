La Juventus non sa ancora se il prossimo anno sarà in Champions oppure no. Ma alla Continassa non restano fermi. Continuano, infatti, i confronti tra il nuovo responsabile dell’area sport Francesco, il d.s. Federicoe i collaboratori più stretti. L’orientamento, stando a quanto filtra dagli ultimi colloqui, resta quello di ringiovanire e italianizzare la rosa. Non a caso in cima alla lista dei rinforzi per il 2023-24 figura sempre il nome di Davide, 23enne centrocampista del Sassuolo nel giro della Nazionale del c.t. Roberto Mancini. Lo rivela Gazzetta.