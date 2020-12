Ieri sera Paulo Dybala ha rilasciato una densa intervista a Sky Sport dopo la partita contro il Genoa vinta 3-1, nella quale l'argentino ha ritrovato il gol in Serie A dopo 162 giorni. Ecco cos'ha detto Dybala sulla sua collocazione tattica: "Adesso Pirlo mi sta schierando come centravanti. A me piace muovermi più liberamente in attacco per trovare i compagni. Più giocatori abbiamo davanti, più è facile per me creare gioco. Però dobbiamo rispettare le posizioni che ci chiede l'allenatore". Peraltro ieri sera Pirlo ha varato nel secondo tempo il tridente: fuori un centrocampista, Rabiot, dentro Alvaro Morata a giocare insieme a Dybala e Ronaldo.