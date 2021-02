La Juventus volerà oggi pomeriggio a Oporto senza Arthur e Cuadrado, infortunati. E questo si sapeva. Tuttavia nella conferenza stampa della vigilia Andrea Pirlo ha dato notizia di altre due defezioni per la partita di domani sera all'Estadio Do Dragao. Si tratta di Leonardo Bonucci, alle prese con qualche acciacco (è rimasto in panchina contro Inter e Napoli) e di Paulo Dybala che ancora, pur essendosi allenato in gruppo, non ha pienamente recuperato dall'infortunio al ginocchio sinistro del mese scorso. Verranno però convocati entrambi per seguire la squadra nella trasferta portoghese.