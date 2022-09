La settimana trascorsa ha riempito di motivi di interesse Monza-Juventus. Uno dei tanti è da far risalire ai concitati minuti finali di Juve-Salernitana, quando Massimiliano Allegri viene espulso in seguito all'annullamento del gol di Milik. Espulsione uguale squalifica, uguale Marco Landucci in panchina nella partita successiva in Serie A.L'anno scorso, le due partite con il vice di Allegri a guidare la squadra, hanno regalato una curiosa coincidenza: quattro gol a partita e due vittorie, con la Sampdoria in Coppa Italia e nella clamorosa rimonta dal 3-1 all'Olimpico di Roma. Ma tanto è bastato affinché, almeno agli occhi dei tifosi, Landucci diventasse una sorta di nemesi di Allegri, a suon di gol e partite più divertenti rispetto al solito: è il "Landucci ball", parodia semiseria in tendenza su Twitter e invocata dai sostenitori della Signora. Nella realtà, va detto, Landucci non è affatto una nemesi di Allegri: il loro è un rapporto inscalfibile che dura dai tempi di Cagliari.Certo è che, se dovesse ancora una volta accadere quanto visto nei due precedenti dello scorso anno, la curiosa coincidenza diverrebbe quasi un mistero. La sensazione è che - per come la Juve arriva a questa partita - ad Allegri di gol ne basti solo uno, purché valga tre punti. Lo chiederà al suo assistente e amico, prima di accomodarsi in tribuna e guardare da lì il match. E toccherà a Landucci "perdere cinque o sei anni di vita", come dichiarato l'anno scorso dopo Roma-Juve.