4









Una serata di festa, con la vittoria per 4-1 nel derby con il Torino e la (probabile) sconfitta della Lazio con il Milan. Ma nel derby sono arrivati anche due cartellini gialli pesanti, che complicano la vita a Sarri in vista della sfida di martedì sera, proprio contro i rossoneri. Dybala e De Ligt, due dei migliori della Juve post coronavirus, erano diffidati, così le ammonizioni che hanno ricevuto li costringeranno a saltare il Milan.





Un esame di maturità per la Juve, perché non è facile sostituire questo De Ligt, dominante contro tutti gli attaccanti affrontati. E perché Dybala è in un momento magico, sblocca le partite con magie continue, segna ed è decisivo come mai in carriera. Sarri non ha alternative, dovrà cambiare. Scopri nella gallery come l'allenatore della Juve sostituirò De Ligt e Dybala!





Al posto di De Ligt, con Chiellini ancora in fase di rodaggio, dovrebbe avere spazio Daniele Rugani, l’unico giocatore (con Pinsoglio) a disposizione a non aver ancora giocato un minuto dopo la pausa per coronavirus. Solo 7 presenze in totale in stagione, solo 3 in campionato. Ma martedì toccherà a lui, contro un rivale non qualsiasi: Zlatan Ibrahimovic.





Al posto di Dybala, invece, pochi dubbi: spazio a Gonzalo Higuain, che da un po’, rientrato dall’infortunio, scalpita in panchina. Con il Milan il Pipita ha il dente avvelenato, darà tutto fin quando il fisico reggerà. Poi Sarri valuterà eventuali soluzioni alternative.