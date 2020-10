Dejan Kulusevski è l'uomo del giorno in casa Juve dopo il gol che ha salvato (almeno parzialmente) la partita di ieri sera contro il Verona, pareggiata 1-1 in casa. Ad aggiungersi alla pioggia di dati ed elogi che sottolineano il suo grande impatto alla Juventus, ecco un'altra chicca: il Verona è la prima squadra a cui il talento svedese fa gol sia con la maglia del Parma che con quella juventina. Il 1 luglio di quest'anno, poco dopo la ripresa post-lockdown, Kulusevski portò in vantaggio il Parma che poi però fu rimontato dagli scaligeri che vinsero 3-2.