La Juventus ritrova finalmente Alex Sandro. In realtà l'ha già ritrovato nella partita contro il Cagliari di sabato sera, ma Andrea Pirlo l'ha tenuto a riposo, regalandogli i primi minuti stagionali nella passerella finale facendolo subentrare al "fedelissimo" Danilo. Domani sera contro il Ferencvaros il terzino sinistro brasiliano, smaltito ormai definitivamente l'infortunio muscolare che l'ha tenuto ai box per tutto l'inizio di questa stagione, farà il suo esordio stagionale come titolare. Anche perché Pirlo non ha molte alternative, dati i numerosi infortuni nel reparto arretrato.