Andrea Pirlo si è distinto in questo inizio stagione per l'attenzione ai giovani. Nelle prime giornate ha fatto abbastanza clamore la scelta di schierare titolare sulla fascia sinistra il 21enne Gianluca Frabotta, reduce dalla Juventus Under 23. Nelle successive partite l'allenatore bianconero ha preferito altri profili più "di nome", ma Frabotta resta saldamente all'interno delle rotazioni e ieri sera sul campo del Ferencvaros ha vissuto l'emozione di entrare in Champions League, subentrando a Cuadrado per l'ultimo quarto d'ora. Dopo le panchine contro Dinamo Kiev e Barcellona, ecco l'esordio assoluto in Champions!